Arthur desembarca em Porto Alegre na próxima semana para assinar com o Grêmio; veja a data

Arthur deixou o Grêmio em 2018 para atuar no Barcelona. Anderson Fetter / Agência RBS

Arthur tem hora e data para chegar a Porto Alegre definidos. O volante estará na Capital nesta segunda-feira (25) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Grêmio até o meio de 2026. A chegada está marcada para as 11h no Aeroporto Salgado Filho.

Inicialmente, Arthur tinha a expectativa de estar em Porto Alegre desde o meio da semana passada. Mas as conversas com a Juventus não andaram na velocidade esperada. Tanto que o modelo da negociação foi alterado.

O jogador rescindiria o vínculo com o clube italiano originalmente, mas se definiu pelo empréstimo até julho para facilitar o andamento da negociação. A ideia é que ele siga no Grêmio após este período.

Entre o clube e o meio-campista já está tudo certo. Ele terá o “pacote Suárez” como modelo de acerto salarial.

Formado na base do Grêmio, Arthur também deve ter um projeto de marketing desenvolvido pelo clube, com a divisão das receitas entre o Tricolor e o jogador.

