Argentino gaúcho: Kannemann participa de baile tradicionalista beneficente

Kannemann participa de baile beneficente. Chiquito e Bordoneio / Divulgação

No Grêmio desde 2016, o argentino Walter Kannemann deu (mais uma) mostra recente de que está em casa no Rio Grande do Sul. Na semana passada, o zagueiro participou de um baile beneficente no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Piazitos do Sul, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

O zagueiro de 34 anos estava acompanhado da família e foi convidado por um funcionário do Grêmio. O evento, que ocorreu na quinta-feira (21) passada, arrecadou recursos para Volmar Silva da Silva, frequentador do CTG diagnosticado com mucocele orbital, infecção que causa acúmulo de muco e pus em torno do olho e gera risco de perda de visão.

— Me senti muito honrado e prestigiado com a presença deste grande zagueiro do meu Tricolor. Me deixou muito feliz de sentir que, além de um baita jogador, tem um coração enorme. Foi muito atencioso com os convidados. A participação tornou o jantar ainda mais especial. Fiquei realmente muito emocionado — agradeceu Volmar em contato com o ge.

Banda Chiquito e Bordoneio

O baile foi animado pela banda Chiquito e Bordoneio, que possui 30 anos de carreira. Kannemann acompanhou a apresentação e tirou fotos com os "baileiros" e os músicos. Foi a primeira vez que o zagueiro esteve no CTG.

— Estávamos tocando esse baile beneficente a um amigo e surgiu essa hipótese de que o Kannemann pudesse ir. Ficamos meio desacreditados. Uma pessoa tão importante. Como o público e nós iríamos reagir? No horário da janta, chegou ele, a esposa e os dois filhos. Na hora, acho que o pessoal não percebeu, mas quando foi anunciado que ele estava no baile, o pessoal foi para cima tirar fotos. Foi muito carismático, humilde — conta Guilherme Klipel, um dos acordeonistas do grupo.

Zagueiro histórico

Walter Kannemann é o jogador mais antigo do elenco gremista. Ídolo da torcida, ele foi titular nas conquistas da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e da Recopa Sul-Americana de 2018, além de sete campeonatos gaúchos em sequência. O contrato com o Tricolor vai até dezembro de dezembro de 2025, e a renovação ainda não está definida.