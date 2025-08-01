Apresentadora veste camisa 7 do Grêmio em programa de esporte nos EUA: "Equivalente ao 10" 

Apresentadora Aly Trost é da CBS norte-americana. CBS / Reprodução

Uma imagem de uma apresentadora de um programa de esportes "viralizou" nas redes sociais. Aly Trost, do Morning Footy, da CBS norte-americana, vestiu a camisa 7 do Grêmio na atração diária do canal.

O Grêmio postou a história em sua conta oficial no Instagram. A camisa, inclusive, foi personalizada com o número 7 e o nome de Aly às costas:

— É equivalente ao número 10 — ao explicar a referência dos principais jogadores da história do Grêmio vestirem a camisa 7.

Aly agradeceu o presente, recebido do cônsul do Grêmio em San Diego, Fabio Brazeiro. A apresentadora também compartilhou em sua conta pessoal uma foto com a camisa do Tricolor.