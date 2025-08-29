Apresentação de Arthur no Grêmio terá transmissão ao vivo de GZH; saiba como acompanhar

Jogador estava na Juventus e chega por empréstimo até o próximo ano. Jonathan Heckle / Agencia RBS

Ele está de volta. O meia Arthur será apresentado nesta sexta (29), como novo reforço do Grêmio. Formado na base tricolor, ele retorna ao clube após passagem pelo futebol europeu.

A apresentação do jogador será no auditório da Arena e terá transmissão ao vivo no YouTube de GZH, a partir das 13h. O atleta assinou um contrato de empréstimo até o final de junho de 2026, com chance de prorrogação até dezembro do mesmo ano.

Arthur teve destaque no Grêmio, principalmente após a conquista da Libertadores de 2017. No time, ele também foi campeão da Copa do Brasil 2016 e da Recopa Sul-Americana 2018.