Após saída do Grêmio, Nathan Pescador desperta interesse de clubes do Brasil e do Exterior

Nathan disputou 47 partidas pelo Grêmio, com um gol e uma assistência. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O ciclo de Nathan Pescador no Grêmio chegou ao final nesta semana, após dois anos no clube. O meia de 29 anos e o clube rescindiram o vínculo entre as partes, que se encerraria no final desta temporada. Livre no mercado, o atleta desperta o interesse de algumas equipes do Brasil e do Exterior.

Com a rescisão, Nathan está liberado para defender outro clube no país. Como não disputou sete jogos no Brasileirão pelo Grêmio, está apto a jogar em qualquer equipe, sem restrição.

De acordo com pessoas próximas ao jogador, pelo menos quatro clubes da Série A teriam o interesse em contratá-lo já nesta janela de transferências. Além de equipes do Brasil, times da Arábia Saudita e de Portugal também buscaram informações sobre o meio-campista.

Passagem pelo Grêmio

Revelado pelo Athletico-PR e com passagens por Chelsea, Atlético-MG e Fluminense, Nathan chegou ao Grêmio em 2023.

Sua melhor fase foi no Galo, onde conquistou a Copa do Brasil e o Brasileirão, em 2021. Pelo Tricolor, o meia conviveu com críticas e pouco atuou como titular: somou 47 partidas, um gol e uma assistência.

Em 2025, o jogador participou de apenas quatro partidas. Três das oportunidades foram dadas por Mano Menezes. Após entrar no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Vitória, o meia foi titular contra Bragantino e Sportivo Luqueño.

O meia publicou uma despedida ao Grêmio nas redes sociais na noite de quarta-feira (13).

"Deixo aqui minha gratidão a todos do clube, desde os funcionários até os dirigentes e meus companheiros, que tive a honra de desfrutar o dia a dia nestes dois anos. É um clube onde fiz muitos amigos e conquistei títulos. Sucesso, Nação Tricolor!"

