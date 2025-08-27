Após eliminação na Série D, ex-Grêmio deixa clube do Mato Grosso

Zagueiro chegou ao Mixto em junho. Thiago Miyashiro / @miyashirofotografo / Instagram / Reprodução

O zagueiro Paulo Miranda, 37 anos, anunciou sua saída do Mixto nesta terça-feira (26). O ex-jogador do Grêmio estava no clube de Mato Grosso desde junho, com vínculo de três meses. No sábado, o Mixto foi eliminado da Série D após perder para o Cianorte nas oitavas de final.

"Hoje me despeço do Alvinegro de Cuiabá, fica meu carinho por este clube gigante, por sua torcida apaixonada e por todos colegas e funcionários que tive o privilégio de conviver. O Mixto me deu a oportunidade de voltar aos gramados, e serei um eterno torcedor e grato ao clube", escreveu em seu perfil no Instagram.

Paulo Miranda foi relacionado em oito jogos pela equipe mato-grossense, mas entrou em campo apenas uma vez e atuou por cerca de 10 minutos. No duelo de volta da segunda fase da Série D, contra a Portuguesa, o zagueiro entrou aos 43 do segundo tempo e participou da disputa de pênaltis. Ele mandou sua cobrança para fora, mas o Mixto conseguiu a classificação.