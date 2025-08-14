Após desistência do Grêmio, Roger Guedes marca duas vezes na estreia da Liga do Catar

Com ajuda de investidor, Tricolor apresentou oferta de 10 milhões de euros pelo atacante. Divulgação / Al-Rayyan

Um dia depois do investidor anunciar a desistência da contratação para o Grêmio, Roger Guedes brilhou na estreia do Al-Rayyan pela Liga do Catar.

Com a camisa 10 às costas, o atacante marcou dois gols na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Al-Railyia na tarde desta quinta-feira (14).

Jogando em casa, o time comandado pelo ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge, saiu atrás do marcador aos 20 minutos do primeiro tempo e foi igualar somente no segundo tempo, com gol do meia belga Julien De Sart.

Os gols de Roger Guedes saíram já no final da partida. Aos 37 minutos, o atleta converteu um pênalti, decretando a virada. Depois, aos 45, aproveitou lançamento do goleiro para dar números finais ao confronto.

Há três semanas, o atleta de 28 anos foi alvo de uma oferta do Tricolor de 10 milhões de euros (mais de R$ 60 milhões). Os valores seriam custeados pelo empresário Marcelo Marques, a serem pagos futuramente pelo clube sem juros.

Entretanto, diante da ausência de resposta do Al-Rayyan, o investidor interpretou que não havia vontade dos cataris em liberar o jogador nesta janela de transferências.