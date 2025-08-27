Grêmio

Os trâmites
Notícia

Após desistência de Marcelo Marques, veja quais são os próximos passos do processo eleitoral do Grêmio

Pré-candidato anunciou desistência no Sala de Redação nesta quarta-feira (27)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS