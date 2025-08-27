Após desistência de Marcelo Marques, veja quais são os próximos passos do processo eleitoral do Grêmio

Eleições do Conselho acontecem em setembro. Fernando Gomes / Agencia RBS

A decisão de Marcelo Marques de retirar a candidatura à presidência do Grêmio tornou ainda mais imprevisível o cenário eleitoral do clube. Mas, antes, ainda há outros ritos a serem cumpridos, com destaque para a eleição do Conselho Deliberativo.

Três etapas

No total, são três etapas. O prazo para solicitação de registro das chapas se encerra na sexta-feira (29). As eleições para o Conselho Deliberativo serão proporcionais, sendo eleitos os representantes das chapas que alcançarem o mínimo de 15% dos votos válidos.

A votação está marcada para 27 de setembro e poderá ser feita pela internet ou presencialmente na Arena. Após a renovação de parte do conselho, os movimentos para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo. Isso deve ocorrer no início de novembro.

A eleição presidencial

Já a eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Quem somar mais de 20% dos votos dentro do universo de 343 conselheiros aptos a votar, avança para o pleito entre os associados. Se apenas um candidato somar mais de 20% dos votos do Conselho, ele será eleito em primeiro turno.

Como votar na eleição do Conselho

Pela internet

O voto virtual, apenas no dia da eleição, 27/9/2025, das 10h às 17h, impreterivelmente, ocorrerá por meio do endereço eletrônico votacao.gremio.net, utilizando CPF ou a matrícula, senha e código enviado para o celular do cadastro via SMS ou, subsidiariamente, WhatsApp.

Cada associado deverá ter o seu número de celular cadastrado, não podendo o mesmo número ser utilizado por mais de um sócio para receber o código de votação via SMS ou, subsidiariamente, WhatsApp.

Na Arena

O voto presencial será realizado na Portão A da Arena do Grêmio, lado oeste e acesso pela rampa oeste, no dia 27/09/2025, no horário das 10h às 17h. A identificação do associado far-se-á por meio da apresentação de documento oficial com foto.

São documentos oficiais para comprovação de identidade do associado eleitor: cédula de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

Quem pode votar

Para votar, é preciso:

Ter mais de 16 anos;

Pertencer ao quadro social há mais de dois anos, ininterruptamente;

Estar em situação regular com o Grêmio nos 12 meses anteriores à realização da eleição — considerando a competência de agosto de 2025, quitadas até 15/9/2025;

Estar com os dados atualizados no cadastro do Quadro Social até às 23h59min do dia 21 de setembro, véspera da eleição: nome completo, CPF, data de nascimento, endereço eletrônico, senha e número de celular dos eleitores.