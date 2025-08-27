Após desistência de Marcelo Marques, quem são os candidatos à presidência do Grêmio

Sérgio Canozzi, Denis Abrahão e Gladimir Chiele. Montagem sobre fotos de Renan Mattos e Mateus Bruxel / Agência RBS

Favorito a vencer a eleição à presidência do Grêmio no fim do ano, o empresário Marcelo Marques anunciou nesta quarta-feira (27), no Sala de Redação, que não será mais candidato ao cargo. Neste momento, sem a presença dele, restam três postulantes oficiais ao cargo máximo do clube.

O advogado Gladimir Chiele, o administrador Denis Abrahão e o empresário Sérgio Canozzi seguem na disputa. O advogado Paulo Caleffi abriu mão da candidatura após Marques anunciar a compra da Arena do Grêmio. Ele ainda não se manifestou sobre o seu retorno à disputa.

Marques afirmou que o aspecto político foi o principal fator para a sua desistência. Disse também que não indicará um sucessor à candidatura. O grupo político que o apoia ainda não se manifestou sobre a escolha de um novo candidato para o pleito.

— É irreversível, a gente vem pensando, mas vamos lá, vamos encarar. Mas quando chegou a parte política agora, não é para mim.

Como funciona a eleição do Grêmio

Primeira parte da eleição é a renovação do Conselho Deliberativo. Camila Hermes / Agencia RBS

A eleição gremista é dividida em três etapas. A primeira está marcada para 27 de setembro, quando ocorre a eleição para a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo.

Para que uma chapa tenha seus nomes eleitos, será preciso superar a cláusula de barreira de 15% dos votos válidos. O número de eleitos de cada uma das chapas será proporcional aos votos recebidos. Após a escolha dos novos conselheiros, uma mesa diretora do órgão será eleita.

Depois da renovação de parte do Conselho, os movimentos formais para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo, o que deve ocorrer no início de novembro.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Os candidatos com mais de 20% dos votos, dentro do universo de 343 conselheiros, avançam para a assembleia de associados.

Após 10 dias da promulgação do resultado no Conselho Deliberativo, os sócios votarão pela internet. O clube oferecerá o modelo de voto presencial na Arena.

O calendário das eleições no Grêmio em 2025

Eleição de 150 novos conselheiros: 27 de setembro

Edital para eleições à presidência e Conselho de Administração: início de novembro

Eleição à presidência entre conselheiros: segunda quinzena de novembro

Eleição entre associados: 10 dias após pleito no Conselho Deliberativo

O que pensam os candidatos