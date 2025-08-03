Após derrota para o Flu, Mano Menezes enfatiza: "Precisa ter coragem para jogar futebol na Série A"

Técnico do Grêmio considerou gol sofrido como "ridículo". MAGA JR / Agencia F8

Depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense neste sábado (2), no Maracanã, Mano Menezes falou sobre o desempenho da equipe em entrevista coletiva. Quando perguntado sobre as dificuldades da saída de bola do Grêmio, o técnico afirmou que é preciso jogar com "coragem":

— A gente precisa ter coragem para jogar futebol na Série A. O adversário também tem dificuldade para jogar e joga. A gente também tem que ter essa coragem para jogar um passe curto. Jogador de meio milhão de reais tem que jogar marcado, a gente sempre fala isso. É a Série A. É a exigência da Série A.

Mano ainda reforçou que o problema do time não é entrega em campo, mas a qualidade. A queda de rendimento da equipe durante as partidas faz com que Grêmio não consiga alcançar resultados ou segurar vantagens. Para o treinador, faltou tranquilidade para manter o ritmo do início, em que o Grêmio conseguiu certa superioridade.

— A gente não fez por merecer algo melhor. Não tenho o que reclamar da entrega nos dois últimos jogos. Acho que a equipe se entregou para tentar fazer o resultado. Já aconteceu diante do Fortaleza. Fizemos um grande início baseado em algo novo que fizemos para a equipe, mas depois, na segunda parte, já sofremos — comentou o treinador, logo acrescentando:

— A gente tem cobrado bastante um nível de concentração alto, um nível que é necessário em jogos parelhos, que se decide em detalhes, como foi o de hoje (sábado). Então é isso que precisamos ter mais e vamos continuar trabalhando para que isso não se repita.

