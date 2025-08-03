Grêmio

Saída de bola
Notícia

Após derrota para o Flu, Mano Menezes enfatiza: "Precisa ter coragem para jogar futebol na Série A"

Técnico gremista citou a queda de rendimento da equipe nos jogos

Zero Hora

