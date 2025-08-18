Após cumprir suspensão, Braithwaite posta treino nas ruas do bairro Menino Deus: veja imagens

Braithwaite não integrou a delegação gremista na viagem para Belo Horizonte para o confronto contra o Atlético-MG, no domingo (17), que resultou em vitória do Grêmio por 3 a 1. O centroavante estava cumprindo suspensão por acúmulo de cartões amarelos no Brasileirão.

Nesta segunda-feira (18), o atleta publicou nas redes sociais vídeos do treino realizado sob o comando do personal trainer Leonel Villeroy. Os exercícios foram feitos ao ar livre em uma rua do bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

Confira o vídeo do treino de Braithwaite

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o motivo que fez o dinamarquês desfalcar o Tricolor contra o Atlético-MG é o gramado sintético da Arena do Galo. Com dores no pé direito, o atleta já seria preservado para não atuar no piso artificial, mesmo que não estivesse suspenso.