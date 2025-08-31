Grêmio

Camisa 1
Notícia

Após brilhar outra vez no Maracanã, Tiago Volpi se torna quarto goleiro com mais defesas no Brasileirão

Goleiro do Grêmio foi decisivo no 1 a 1 com o Flamengo, em jogo em que marcou gol

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS