Após brilhar outra vez no Maracanã, Tiago Volpi se torna quarto goleiro com mais defesas no Brasileirão

Ter uma atuação memorável no Maracanã não é uma novidade para Tiago Volpi. O goleiro do Grêmio realizou duas defesas difíceis e marcou, de pênalti, o gol gremista no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no domingo (31).
Em 2020, quando defendia a meta do São Paulo, Volpi também teve desempenho decisivo. Defendeu dois pênaltis e ainda concedeu uma assistência em um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre o Flamengo.
Após a partida do fim de semana, ele lembrou também ter vivido situações semelhantes nos tempos em que defendeu o Toluca-MEX, onde era o cobrador oficial de pênaltis.
— Noite especial. Jogo simbolicamente importante, pelo cenário, pelas defesas boas durante o jogo, o gol de empate. Já tinha vivido situações parecidas no México. Me deixa feliz. O mais importante é o comportamento que o time teve hoje — comemorou.
As novas defesas no Maracanã o colocam entre os goleiros com mais defesas no Brasileirão, de acordo com a plataforma SofaScore. Foram 61 intervenções na competição, número que o colocam na quarta posição. Ele fica atrás de Gabriel Brazão (78), do Santos, Lucas Arcanjo (75), do Vitória, e Cássio (64), do Cruzeiro.
Contratado no começo do ano, Volpi disputou 38 partidas pelo Grêmio. Sofreu 45 gols, concedeu duas assistência e, agora, foi às redes uma vez.
