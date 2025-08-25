Acompanhe ao vivo a chegada de Arthur a Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Ele está chegando. Arthur deve desembarcar em Porto Alegre no início da tarde desta segunda-feira (25), no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

A expectativa é de que o jogador realize os exames médicos na sequência e já assine o seu novo contrato com o Grêmio.

Acompanhe ao vivo

Formado na base do Grêmio, Arthur vem de empréstimo da Juventus até o meio de 2026. Inicialmente, a ideia era de que o jogador rescindisse o vínculo com o clube italiano, mas as conversas não andaram na velocidade esperada. Tanto que o modelo da negociação foi alterado.

Arthur terá o “pacote Suárez” como modelo de acerto salarial, segundo apurado por Zero Hora. O volante também deve ter um projeto de marketing desenvolvido pelo clube, com a divisão das receitas entre o Tricolor e o jogador.