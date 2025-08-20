Anunciado como reforço, lateral realiza primeiro treino com elenco do Grêmio

Atleta assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2026 Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Um dia depois de ter sido oficializado como reforço do Grêmio, Marcos Rocha realizou o primeiro treino com o elenco no CT Luiz Carvalho, na manhã desta quarta-feira (20).

Como vinha treinando normalmente em seu ex-clube, o lateral-direito depende exclusivamente do Boletim Informativo Diário (BID) para estrear no próximo sábado (23), contra o Ceará, na Arena. A regularização junto à CBF precisa ocorrer até sexta (22).

Possível titular

Com João Pedro retornando de uma fratura na tíbia da perna esquerda, o jogador de 36 anos tem chance de aparecer até mesmo entre os titulares.

Nesta temporada, ele disputou 17 jogos pelo Palmeiras, tendo sido a última aparição no início do mês, quando atuou por 90 minutos no empate com o Vitória, em Salvador.

Após sete temporadas e meia defendendo o clube paulista, Marcos Rocha assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.