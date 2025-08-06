Antes de responder ao Grêmio, Al-Rayyan busca no México reposição para Roger Guedes

Jogador uruguaio é alvo dos cataris para substituir o alvo gremista. Divulgação/Club América

O Grêmio pode avançar na negociação por Roger Guedes nos próximos dias. E o sinal verde vem do México, onde o Al-Rayyan estaria buscando a reposição para liberar o atacante ao Tricolor. De acordo com o site TUDN, os cataris ofereceram 8 milhões de dólares (cerca de R$ 43 milhões) pelo uruguaio Brian Rodríguez, do América.

Conforme o gaúcho André Jardine, técnico do clube mexicano, o atacante será utilizado no jogo contra o Portland Timbers, dos Estados Unidos, pela Leagues Cup, nesta quarta-feira (6), em Austin. Entretanto, não negou a existência de uma negociação.

— Sobre o Brian, sabemos o que todos sabem, que sim, há ofertas por ele. É um jogador que praticamente, em todos mercados, desperta interesse de mais de um clube. É um jogador que queremos muito, tem o seu valor dentro do elenco e, até onde sabemos, está feliz no América. Mas temos que estar prontos no mercado — disse o André Jardine.

— Dependendo do nível da oferta, pode ser interessante para todas as partes. O mais importante é o América estar atento a qualquer cenário de possíveis saídas, para estarmos prontos para buscar um jogador do mesmo nível. Sabemos que não é tão simples, mas não é impossível pelo que o América tem feito ao perder jogadores importantes e, ao mesmo tempo, repondo para manter o time competitivo, brigando por títulos — acrescentou o treinador em entrevista coletiva.

Proposta do Grêmio

A diretoria gremista apresentou uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões) para comprar Roger Guedes. Até agora, não houve uma resposta formal por parte do Al-Rayyan. Porém, a busca por um atacante indica que o clube estaria buscando um substituto, antes de abrir espaço no elenco.