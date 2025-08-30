Alysson vira desfalque do Grêmio para encarar o Flamengo

O Grêmio enfrentou um problema de última hora antes de viajar ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo. O jovem Alysson sentiu o tornozelo esquerdo e não enfrentará os cariocas. Mano Menezes testou dois outros atacantes para a vaga e mantém o mistério quanto ao substituto.
A lesão, considerada leve, deve afastá-lo apenas desta partida. Após o jogo, o Tricolor ficará duas semanas sem atuar, e o atleta deverá estar apto para enfrentar o Mirassol.
A comissão técnica testou dois jogadores para substituir o jovem: Pavón, que seria a alteração mais simples, e uma dobradinha entre dois centroavantes — Carlos Vinícius e Braithwaite.
O substituto ainda não foi comunicado internamente, e o mistério permanece. Está descartada a entrada de outro meio-campista ou de um terceiro zagueiro. Na defesa, Noriega será o substituto de Balbuena, que está lesionado.
A provável escalação gremista é: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Pavón (Carlos Vinícius), Braithwaite e Cristian Olivera.
A viagem ao Rio de Janeiro está marcada para as 15h30min. O confronto será às 16h deste domingo (31), no Maracanã.