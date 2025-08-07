Grêmio

Pequeno avanço
Notícia

Al-Rayyan sinaliza redução na pedida, e Grêmio ganha novos trunfos por Roger Guedes

Negócio teve evolução nos últimos dias, mas distância entre oferta tricolor e pedida árabe segue significativa

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS