Al-Rayyan sinaliza redução na pedida, e Grêmio ganha novos trunfos por Roger Guedes

Roger Guedes segue na mira do Grêmio. STR / AFP

O Grêmio teve um pequeno avanço na negociação por Roger Guedes. Após ficar próximo de contratar um substituto, o Al-Rayyan já sinaliza nos bastidores a possibilidade de baixar a pedida pelo atacante. Contudo, o Tricolor e o clube do Catar ainda estão distantes de um denominador comum.

Conforme apurado por Zero Hora, o estafe do jogador está representado em Doha por um intermediário que goza de trânsito livre com os dirigentes cataris e tem contato, inclusive, com a família proprietária do clube. O agente tem a missão de convencer os xeques a liberarem o atleta.

Conforme apuração de Zero Hora, o Al-Rayyan já sinaliza nos bastidores uma intenção de reduzir a pedida. Dos 20 milhões de euros (R$ 127,4 milhões) pedidos inicialmente, os árabes já aceitariam conversar por 15,5 milhões de euros (R$ 98,7 milhões).

O valor ainda está bem distante da proposta tricolor, que é de 10 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) – e que ainda não foi oficialmente respondida pelo Al-Rayyan. Porém, as novas cifras, aliadas à iminente chegada de Brian Rodriguez, sinalizam uma disposição dos cataris em negociar.

Além disso, segundo a imprensa mexicana, o Al-Rayyan está perto de contratar o atacante Brian Rodríguez, do América-MEX. O atleta chegaria para ser o substituto de Roger Guedes, o que facilitaria bastante o negócio com o Grêmio.