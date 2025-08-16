Acertado com o Grêmio, Marcos Rocha se despede do Palmeiras

lateral-direito Marcos Rocha tem 36 anos. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

Encaminhado como novo reforço gremista para o restante do Brasileirão, Marcos Rocha se despediu oficialmente do Palmeiras, neste sábado (16). O lateral-direito, 36 anos, publicou uma mensagem nas redes sociais. Ele ainda não confirma o destino, mas é aguardado em Porto Alegre para assinar com o Tricolor até o final de 2026.

O jogador, revelado pelo América-MG, com passagem pelo Atlético, antes da ida pra São Paulo, disputou 346 partidas em sete temporadas pelo Alviverde. Foram 12 títulos conquistados no período.

Marcos Rocha deve vir a Porto Alegre até a próxima segunda-feira (18) para realizar exames físicos e médicos e assinar contrato válido até 2026 com o Grêmio. Ele chega como solução para a posição após tantas lesões dos jogadores da posição e improvisados.

Nos bastidores, além da qualidade, o clube destaca o perfil de liderança do lateral. Na luta para escapar do rebaixamento, o Tricolor aposta em atletas experientes para conseguir uma arrancada na competição.

Confira a postagem de Marcos Rocha: