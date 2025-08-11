A reação de Mano, da direção e dos jogadores do Grêmio após o fracasso contra o lanterna do Brasileirão

Mano Menezes parecia não acreditar na atuação do time contra o Sport. André Ávila / Agencia RBS

Por sete segundos, com passos lentos e cabeça baixa, Mano Menezes percorreu os últimos metros em frente da imprensa do túnel para entrar no vestiário do Grêmio na Arena. Em silêncio e ao lado de sua comissão técnica, o treinador se encontrou com seus jogadores após a derrota por 1 a 0 para o Sport.

A festa ouvida dos atletas da equipe pernambucana contrastou com o clima gremista. Após a folga desta segunda-feira (11), uma conversa foi marcada entre comissão técnica e jogadores no CT Luiz Carvalho nesta terça (12).

A única informação que surgiu do vestiário foi a confirmação na manutenção do trabalho da comissão técnica do Grêmio. Ao lado do vice de futebol Alexandre Rossato, Mano afirmou que entende ser capaz de remobilizar o time. Mas deixou claro que a paciência dele também está no limite. O técnico afirmou que "tudo tem limite".

— É um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Passei o ano passado no Fluminense em situação mais drástica. O que preciso falar para o torcedor. Mas tudo tem limite para mim como treinador. Mesmo com o carinho do torcedor, e o respeito mútuo, as coisas não podem continuar assim. Ou teremos um final melancólico — disse o técnico.

Questionado qual seria esse limite, Mano Menezes foi sucinto para explicar o que quis dizer.

— É entender que não tenho mais a tirar — disse.

Reação dos jogadores

Em silêncio, jogadores saíram da Arena sem conceder nenhuma entrevista. Não falaram durante a saída de campo ou depois do banho, com cabeça fresca, na zona mista do estádio. A única outra explicação sobre o que aconteceu veio do vice de futebol, Alexandre Rossato.

— Em relação ao desempenho, não nos agrada. Estamos acompanhando o trabalho que está sendo feito. O resultado virá. Acreditamos no trabalho. A comissão técnica trabalha de forma árdua. Já tivemos resultado com esta comissão. Temos certeza que isso acontecerá no próximo jogo — prometeu.

A única informação que veio da Arena sobre mudanças na programação desta semana de trabalho é que um treino no CT Luiz Carvalho será aberto para a imprensa. Uma tentativa de mostrar o que é trabalhado com os atletas.

O próximo compromisso será neste domingo, às 16h, em Belo Horizonte. O Grêmio enfrentará o Atlético-MG, com o potencial de mudar o que acontecerá para o restante de 2025.