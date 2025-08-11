Grêmio

Os protagonistas
A reação de Mano, da direção e dos jogadores do Grêmio após o fracasso contra o lanterna do Brasileirão

Derrota para o Sport na Arena, sob os olhos de mais de 35 gremistas, deixa o time próximo do Z-4 da competição

Marco Souza

