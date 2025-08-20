Grêmio

Mudança de fotografia
Notícia

A nova versão do Grêmio que surgirá com o acréscimo dos reforços

Mano Menezes deve encaixar Marcos Rocha e Noriega na equipe para os próximos jogos

Marco Souza

