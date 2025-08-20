A nova versão do Grêmio que surgirá com o acréscimo dos reforços

Noriega pode formar o trio de volantes com Cuéllar e Edenilson contra o Ceará, caso esteja liberado para atuar. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A nova fotografia do Grêmio para o Brasileirão começará a ser conhecida neste sábado (23), a partir das 21h, na Arena. A direção entregou algumas caras novas para a comissão técnica, que poderá começar a fazer esses acréscimos ao time titular.

A tendência é de que essas mudanças já sejam vistas no próximo jogo, contra o Ceará, com a expectativa de que ainda mais novidades ainda sejam integradas ao grupo em breve.

Marcos Rocha e Erick Noriega desembarcaram em Porto Alegre nos últimos dias. O lateral-direito tem grandes chances de assumir a titularidade. Ronald, improvisado na posição contra o Atlético-MG, cederia o lugar na equipe.

Mas o meio-campo é o setor em que mais mudanças serão vistas. A tendência é de que a ideia de uma equipe com três volantes seja repetida.

Villasanti, com lesão ligamentar no joelho, e Dodi, suspenso, serão desfalques. O que abre a possibilidade de Noriega, novo reforço gremista, fazer sua estreia pelo clube neste final de semana.

— Erick Noriega é um jogador que cresceu nos últimos anos. O ano de 2025 foi seu melhor em termos de desempenho, jogadas cortadas, distribuição da bola, atenção na marcação. Erick pode jogar como zagueiro ou volante — disse o repórter Jean Pierre Maravi, do jornal El Comercio, e completou:

— Jogava de zagueiro pelo Comerciantes Unidos e Universidad San Martin, mas quando Garcés se consolidou no time titular no Alianza Lima, viram que ele também jogava bem como volante, porque tinha um bom fechamento, bom passe e visão de jogo.

Encaixe no modelo tático

Mano explicou que o modelo tático adotado contra o Atlético-MG deu boa resposta. Por isso, Noriega é candidato a ser titular. Com a parceria de Edenilson e Cuéllar, ao menos até a chegada de outra contratação para o setor.

— Acho que a nossa equipe foi uma equipe com uma ideia mais clara do que queria fazer. Trabalhamos desde quinta-feira (14) voltados para esse jogo, é um direito que temos por estar numa competição só. Enquanto o nosso adversário estava jogando, nós estávamos trabalhando para jogar com ele — apontou o técnico antes de explicar sobre a tática usada:

— E entendemos que colocar três jogadores por dentro, fazer um 4-5-1, seria, taticamente, a maneira mais adequada de tentar enfrentar o Atlético, que é um time que trabalha muito por dentro.

Próximos nomes

O nome mais próximo de ser confirmado para reforçar o meio-campo é Arthur. O volante negocia a rescisão de contrato com a Juventus, mas as conversas ainda não avançaram para a conclusão das tratativas.

Outra posição buscada pela direção para completar o rol de alternativas para Mano Menezes é um meia. É essa a peça que ainda falta para completar o quebra-cabeças de reforços desejados pelo Grêmio.

A direção trabalha para encontra esse meia, com características de armação, para dar o toque final ao grupo de jogadores para a disputa do Brasileirão.

E também confirmar o retorno de Marcelo Grohe, que analisa a proposta feita pelo clube. Pouco a pouco, de nome em nome, a mudança de fotografia do vestiário ganha corpo no CT Luiz Carvalho.