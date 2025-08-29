A lista dos três meias procurados pelo Grêmio e os planos da direção para a posição

Mano Menezes deve receber mais reforços nesta janela. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio trabalha para viabilizar a contratação de mais um meia para o grupo. As opções tentadas no Exterior, no entanto, não avançaram até o momento. O clube fez uma lista com três nomes, mas as negociações não tiveram sucesso.

O nome prioritário era o de Otávio. Formado na base do Inter, o jogador se naturalizou português e estava no Al Nassr. O clube formalizou uma proposta ao jogador, mas uma oferta de outro clube da Arábia Saudita inviabilizou o acerto.

Leia Mais Grêmio sonda meia revelado pelo Inter, mas esbarra em altos valores

O segundo nome tentado foi o de Juan Brunetta, do Tigres-MEX. O argentino de 28 anos marcou 10 gols e deu 11 assistências na temporada de 2025 pelo clube mexicano. Mas a pedida de 14 milhões de euros, cerca de R$ 89 milhões, encerrou as conversas.

Um outro argentino também foi procurado pela direção nas últimas semanas. Martin Ojeda, 26 anos, do Orlando City, era o terceiro jogador na lista de alternativas prioritárias. Mas pedida da equipe americana foi de 12 milhões de euros, aproximadamente R$ 76 milhões, para vender o atleta.

Por isso, além da intenção de apostar novamente em Cristaldo e Monsalve, a direção observa alternativas no mercado brasileiro e sul-americano.

Monsalve vai demorar pelo menos mais 20 dias para voltar a fazer atividades no campo, então a tendência é de que Cristaldo tenha oportunidades antes.