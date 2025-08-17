À espera de Marcos Rocha, Grêmio deve ter Ronald como titular contra o Atlético-MG

Ronald ganhou espaço após Camilo sentir desconforto e não viajar com elenco gremista. Lucas UEBEL / Grêmio,Divulgação

Enquanto aguarda os últimos detalhes para anunciar Marcos Rocha, o Grêmio deve ter Ronald sendo lateral-direito contra o Atlético-MG, neste domingo (17). Na Arena do Galo, o volante deve fazer a função pelo lado em função da ausência de peças à disposição.

Marcos Rocha está acertado com o Grêmio e já se despediu do Palmeiras. O lateral de 36 anos chega nesta semana a Porto Alegre e deve estrear contra o Ceará, no sábado (23), às 21h, na Arena.

Sem João Pedro, João Lucas e Gustavo Martins, o técnico Mano Menezes usou Camilo como lateral na derrota para o Sport. O volante, porém, sentiu um desconforto e não está em solo mineiro, o que abre o espaço para Ronald.

O atleta já fez a função justamente quando João Pedro fraturou o tornozelo. O fato aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo da vitória sobre o Bahia, em 25 de maio, na Arena.

Villasanti, que convive com dores no púbis, deve iniciar a partida entre os titulares. Na semana, Edenilson treinou na vaga de Riquelme e também deve iniciar a partida.

O time deve ser confirmado com Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Carlos Vinicius