A dúvida de Mano para montar o Grêmio contra o Fluminense

Camilo chegou ao Grêmio como opção para o meio-campo, mas teve atuação aprovada quando foi testado na lateral. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A lateral direita é uma dor de cabeça no Grêmio. A direção buscou em dezembro do ano passado uma outra alternativa a João Pedro, considerado o titular da posição, mas as soluções trazidas até o momento não deram a resposta esperada. Apenas em 2025, oito jogadores já tiveram minutos na função. A tendência é de que a escolha de Mano Menezes para o jogo deste sábado, contra o Fluminense no Maracanã, passe pela aposta em João Lucas ou Camilo.

Lesionados, João Pedro e Gustavo Martins saíram da lista de alternativas para a partida no Rio de Janeiro. A venda de Igor Serrote também tira o jovem da base da relação de opções de Mano. O que abre a possibilidade para que João Lucas e Camilo briguem pela titularidade.

O segundo foi o escolhido na partida contra o Fortaleza. Após a saída de Gustavo Martins, Camilo entrou na função e teve bom rendimento. Um dos melhores laterais entre as décadas de 1980 e 1990, Jorginho conhece bem o volante. O ex-jogador foi técnico do meio-campista do Grêmio na Ponte Preta. E por ser especialista na função, aposta que seu ex-comandado pode dar certo como defensor.

— Camilo é um jogador de muita qualidade. Tem um potencial muito grande, muito forte na marcação, um jogador que quando ele sobe ao ataque ele tem muita qualidade, finalização de fora da área. Creio que ele se encaixa perfeitamente como lateral. Ele consegue ter um sentido excelente na marcação, muito difícil passar por ele, ele tem uma excelente comunicação. Tem a capacidade física, a condição física para fazer essa função .Acredito que ele possa dar muito certo como lateral - comentou.

Parte física determinante

No caso de João Pedro, Mano explicou que ele será alternativa para os próximos jogos. Mas que ele acabou preterido por conta da parte física. Como retornou de lesão contra o Fortaleza, o lateral ficou como opção no banco para emergências.

— Não coloquei o João porque ele retornou recentemente da lesão que teve, foi uma lesão muscular bem significativa. Já está treinando, a gente está dando tranquilidade para que ele possa entrar aí na frente. Hoje a gente entendeu que deveria entrar Camilo, porque na ausência de ambos, os Joãos, Camilo treinou bastante como lateral e a gente se sentiu seguro de fazer isso com ele. E acho que a resposta que ele deu quando entrou justifica a escolha que a gente teve — explicou o técnico.

Contratado para a atual temporada após ser um dos destaques do Juventude no ano passado, João Lucas não repetiu o bom desempenho que mostrou na equipe da Serra. Ele fez apenas 11 jogos em 2025, com um gol marcado. Completando a lista de peças que já atuaram pelo lado direito da defesa, outros três jogadores já atuaram na posição.

O jovem zagueiro Luis Eduardo foi improvisado na função no Gauchão. Já sob o comando de Mano, Ronald e Edenilson também precisaram jogar na lateral. Mesmo que a posição preferencial de ambos seja a de volante.