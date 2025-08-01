A costura que aproxima Arthur do projeto de Marcelo Marques para o Grêmio 

Arthur jogou pelo Girona em 2025. Anderson Fetter / Agência RBS

Depois de Roger Guedes, um outro nome ganha força para ser uma das apostas do Grêmio com o aporte de Marcelo Marques. Além da negociação para a contratação do jogador que atua no futebol árabe, Arthur seria um dos investimentos do empresário para reforçar o clube em 2025.

Arthur recebeu informações nesta semana sobre o projeto pensado para o Grêmio por Marcelo. Segundo pessoas próximas ao jogador ouvidas por GZH, o volante sinalizou positivamente sobre o desejo de voltar ao clube.

Formado na base gremista, o volante vê um retorno ao clube como uma possibilidade de recuperar protagonismo e tentar uma vaga na Seleção Brasileira.

Prestes a completar 29 anos, o meio-campista se reapresentou na Juventus para os trabalhos de pré-temporada. O relato do jogador para pessoas com trânsito na futura gestão de Marcelo é de que ele teve bons números nas avaliações físicas.

Arthur treina com o time principal da Juventus. Divulgação Juventus

É essa uma das grandes preocupações quanto a uma possibilidade de investimento no jogador.

Depois de fazer 48 jogos pela Fiorentina entre 2023 e 2024, o meio-campista teve dificuldades de conseguir engatar uma sequência de partidas. Neste ano, em empréstimo ao Girona, atuou 15 vezes na La Liga.

Outro possível entrave na negociação seria acertar com a Juventus a liberação. O contrato de Arthur com o clube tem validade até junho de 2026.