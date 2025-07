Zagueiro é esperado em Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio

O zagueiro Fabián Balbuena chega em breve em Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio . Aos 33 anos , o defensor ex-Corinthians estava livre no mercado após passagem pelo Dínamo de Moscou, da Rússia.

Em entrevista à Rádio Rock e Pop, do Paraguai, nesta quinta-feira (24), o empresário do zagueiro confirmou que ele firmará vínculo de dois anos com o Tricolor e explicou os motivos para o acerto.