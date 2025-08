Zagueiro do Grêmio tem confirmada lesão muscular; saiba o tempo de parada

O atleta foi substituído durante a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última terça-feira (29), com dores musculares e, conforme apurado por Zero Hora, o exame de imagem detectou lesão grau 2.

O atleta vinha sendo utilizado como lateral-direito, diante da escassez de peças para a função. Nas próximas rodadas, João Lucas, que está voltando de lesão, e Camilo, que é volante de origem, disputarão agora uma vaga no setor.

O titular do flanco direito, João Pedro , está em recuperação de uma fratura no tornozelo e deve retornar entre 20 e 30 dias, prazo similar ao de Gustavo Martins.

