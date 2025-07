Zagueiro do Grêmio entra na mira de clube da Arábia Saudita; veja valores do negócio

Gustavo Martins tem vínculo com o Grêmio até 2027.

Titular do Grêmio nas últimas partidas, Gustavo Martins desperta interesse de clubes do Exterior. O zagueiro, que também atua improvisado como lateral-direito, está na mira de um clube da Arábia Saudita, que prepara a investida. O Betis, da Espanha, e outro time inglês, também já fizeram sondagens pelo defensor.

Aos 22 anos, Gustavo Martins atua como profissional desde 2023. São 72 partidas e seis gols marcados pela equipe. A esperada sequência na equipe titular ocorreu nos últimos jogos pela ausência dos laterais do elenco por lesões. Mesmo com a volta de Serrote, a improvisação foi mantida por Mano Menezes.

Os scouts acompanham o jovem, que completa 23 anos em setembro, há vários meses. Os espanhois do Betis chegaram a sondar nas últimas janelas e realizaram um novo contato recentemente. Porém, há dois interessados mais próximos de formular propostas.

Os nomes são mantidos em sigilo, porém um clube da Arábia Saudita deverá formalizar uma oferta na casa de 4,5 milhões de euros pelo jogador em breve. A quantia é a mesma recusada para o Braga, de Portugal, no começo do ano passado. Os ingleses também acenam com uma proposta pelo zagueiro pelas características e polivalência.