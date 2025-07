Wagner Leonardo sobre título da Recopa Gaúcha do Grêmio: "Dá confiança para o restante da temporada"

Responsável por erguer a taça da Recopa Gaúcha , conquistada pelo Grêmio na noite desta terça-feira (8) com a vitória por 2 a 0 sobre o São José , o capitão Wagner Leonardo celebrou o título como um coroamento da intertemporada gremista.

Ainda na celebração dentro de campo, após puxar a saudação do elenco junto à torcida, o zagueiro falou sobre a conquista:

Wagner Leonardo ressaltou a qualidade do grupo e reforçou que os jogadores pode render ainda mais dentro de campo.

— A gente sabe que nós podemos entregar muito mais no Campeonato Brasileiro, estamos vivos na Sul-Americana. Encerramos a nossa intertemporada de forma positiva, agora a gente começa a focar nas coisas grandes .

Tempo para treinar

O capitão gremista também ressaltou a importância da pausa do futebol brasileiro por conta da disputa do Mundial de Clubes para Mano Menezes e o elenco trabalharem juntos. O clube retomou as atividades em 23 de junho, antes que outras equipes brasileiras.