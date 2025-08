Volpi exalta atuação do Grêmio e agradece apoio da torcida: "Nossa intenção é vencer jogando bem"

O Tricolor teve uma atuação consistente na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais do que os três pontos, o que o Grêmio leva da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza é a confiança. O Tricolor teve uma atuação consistente na Arena, na noite de terça-feira (29), e encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.

Após a partida, Tiago Volpi destacou a importância do resultado e a evolução do desempenho da equipe. O goleiro, que é um dos líderes do elenco gremista, afirmou que agora o objetivo é "fazer o melhor Brasileirão possível", tendo em vista que é a última competição que restou ao Grêmio.

— A gente sabia que, nessa situação incômoda que a gente se encontrava hoje na tabela, era importantíssimo fazer os três pontos. A gente começou muito bem, depois demos bobeira no gol deles, o que deixou o jogo com aquela sensação de emoção até o final — e completou:

— Eu acho que sempre é importante ganhar e jogar bem. Lógico que no futebol a gente sempre vai exaltar os três pontos, nem sempre se pode vencer jogando bem, mas a nossa intenção é essa: ganhar jogando bem, com atuações consistentes e que faça o nosso torcedor sair do estádio feliz.

O goleiro também fez questão de citar e agradecer à torcida tricolor que esteve esta noite na Arena:

— Falando em torcedor, quero agradecer pelo apoio que tiveram, porque não é fácil, com as eliminações recentes. Eles vieram hoje, estiveram presentes, nos apoiaram do começo ao fim. Então quero gradecer e dedicar essa vitória para toda a nossa torcida também.