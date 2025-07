Volpi crê que Grêmio pode reverter mata-mata contra o Alianza Lima na Arena: "Contamos com o apoio do torcedor"

Grêmio perdeu para o Alianza em Lima. ERNESTO BENAVIDES / AFP

O Grêmio se complicou na Sul-Americana. O time de Mano Menezes foi ao Peru enfrentar o Alianza Lima pela fase de playoffs da competição e saiu derrotado por 2 a 0.

Durante a primeira etapa, o Grêmio conseguiu competir. Os gols do Alianza Lima saíram no início do segundo tempo, em um intervalo de três minutos. Na saída de campo, Edenilson, titular do meio-campo tricolor na partida, descreveu esse momento do jogo como um "apagão":

— Fizemos um primeiro tempo muito bom, infelizmente não conseguimos converter as chances que tivemos em gols. Tivemos cinco, 10 minutos de apagão e sofremos os dois gols. Executamos o que o professor tinha pedido, mas esses erros culminaram nos gols deles. Merecíamos até sair com resultado positivo no primeiro tempo. Infelizmente, pecamos nesses 10 minutos que sofremos os gols.

Tiago Volpi destacou que foram "dois gols difíceis" ao responder se poderia ter feito algo diferente. No primeiro, o goleiro defendeu um chute à queima-roupa que foi rebatido e entrou.

— O segundo é um chute com curva por fora, rasteira — justificou.

O goleiro ainda convocou a torcida para o jogo de volta, na próxima quarta-feira (23), na Arena. O Grêmio precisa vencer por três gols de diferença para ir às oitavas de final da Sul-Americana.

— Acho que primeiro o resultado é completamente reversível lá em Porto Alegre. Contamos com o apoio do torcedor. Assim como o torcedor do Alianza fez uma linda festa, a gente espera uma linda festa na Arena. Queríamos sair daqui já com uma certa vantagem hoje e não foi o que aconteceu — destacou Volpi.

Os jogadores lembraram que o foco, agora, é na partida de sábado (19), contra o Vasco. O Grêmio enfrenta o time carioca pela 14ª rodada do Brasileirão às 17h30min, no São Januário.

