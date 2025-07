Vice de futebol fala sobre procura do Grêmio por reforços: "Alguns nomes já estão em negociação"

Rossato admitiu busca por reforços, mas evitou falar em prazos. Valeria Possamai / Agencia RBS

Com a janela de transferências aberta, o Grêmio tem se movimentado no mercado em busca de reforços. Em meio à necessidade de reposições, a direção também precisa lidar com seus limites financeiros.

Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha na concentração do Grêmio, no Rio de Janeiro, Alexandre Rossato, vice de futebol do Grêmio, declarou que há negócios em andamento e explicou como tem sido os movimentos do clube:

— É sempre uma ansiedade pelos reforços por parte do torcedor, mas a gente tem também uma questão de responsabilidade financeira com o clube. O início de janela acaba não sendo muito movimentado. Quem se movimenta mais rápido também tem que pagar o preço da primeira pedida — afirmou.

Ele ainda reforçou a responsabilidade que o clube precisa ter nessas negociações:

— A gente tem essa responsabilidade de negociar os valores e a seriedade e o compromisso também com o orçamento do clube. Existem, sim, algumas negociações em andamento nas posições que o próprio treinador já comentou. Também depende muito da gente ter que redirecionar por conta de alguma eventual saída — apontou Rossato, que ainda ressaltou:

— Relembrando que o Grêmio tem a necessidade também de realizar algumas vendas, uma meta orçamentária, até para se manter no segundo semestre também com suas obrigações em dia.

Em relação às posições buscadas, pelo menos quatro já foram indicadas pelo técnico Mano Menezes em entrevistas recentes: zagueiro destro, volante e meia articulador. Depois da saída de Arezo, também se entende a necessidade de buscar uma nova reposição ao ataque.

Neste momento, o dirigente evitar falar em prazos, até em função da dinâmica de mercado.

— Já vínhamos trabalhando alguns nomes antes mesmo da abertura da janela e alguns nomes já estão em negociação, nada muito avançado. A negociação no futebol é muito dinâmica. Hoje, eu posso ter um negócio muito próximo de fechar, e amanhã ele cair por conta de entrar em um outro clube com uma condição melhor. Ou então, o próprio atleta decide não realizar a transferência ou o clube que está com o atleta decide renovar com ele. São diversas circunstâncias que podem influenciar na questão do prazo.

No entanto, Rossato admite que ainda não há perspectiva para novos anúncios.

— Não tem nenhum jogador que a gente possa anunciar entre hoje e amanhã, mas nada impede que possa aparecer. E da mesma forma não aparecer também nessa semana e se estender um pouco mais também — garante.

Enquanto o departamento de futebol segue atuando nos bastidores, o Grêmio entra em campo, neste sábado (19), buscando a recuperação depois de duas derrotas em sequência. O enfrentamento será contra o Vasco, às 17h30min, em São Januário, pelo Brasileirão.

