Veja quanto o Grêmio receberá pela ida de Arezo ao Peñarol

O empréstimo de Arezo vai render dinheiro para os cofres do Grêmio . Além disso, a cessão do atacante também tem opção de compra estipulada no contrato com os uruguaios.

Salários

O Peñarol ainda arcará integralmente com os salários do jogador. Os valores do negócio ficaram abaixo do que inicialmente desejado pelo Tricolor, mas a vontade do atleta em sair pesou nas tratativas.