Veja fotos da vitória do Grêmio sobre o Aimoré em jogo-treino

Grêmio e Aimoré realizaram um jogo-treino na tarde desta quarta-feira (2) em preparação para o retorno da temporada. O Tricolor venceu no CT Luiz Carvalho por 5 a 1 , gols de Cristaldo, André Henrique, Arezo, duas vezes, e Luan Cândido.

A partida foi dividida em quatro tempos com duração de 25 a 30 minutos cada. O técnico Mano Menezes utilizou dois times diferentes em campo e escalou Alex Santana, reforço anunciado na última janela de transferências.

Antes da retomada no Brasileirão, o Tricolor terá a disputa de um jogo oficial. Na terça-feira (8), o Grêmio decide a Recopa Gaúcha contra o São José , às 19h30min, na Arena.

