Vasco x Grêmio: tudo sobre o jogo da 15ª rodada do Brasileirão 2025.

Vasco e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), às 17h30min, pela 15ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.

O Tricolor vem de derrota para o Alianza Lima pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana . Na última rodada do Brasileirão, perdeu para o Cruzeiro por 4 a 1. Já o Vasco perdeu para o Independiente del Valle, também na competição continental, e foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, no Campeonato Brasileiro.

Escalações para Vasco x Grêmio

Arbitragem para Vasco x Grêmio

Onde assistir a Vasco x Grêmio

Como chegam Vasco x Grêmio

Vasco

Grêmio

O Tricolor vem de duas derrotas. Primeiro, foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1, no Campeonato Brasileiro. Depois, foi derrotado pelo Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, por 2 a 0.

O meia Monsalve caiu de mau jeito na partida pela competição continental e teve uma suspeita de luxação no ombro direito.

Acompanhe em tempo real

