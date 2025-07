Vasco enfrentará o Grêmio sob pressão após protesto da torcida e goleada

David, ex-Inter, e Victor Luis lamentam após derrota por 4 a 0 para o Independiente del Valle. RODRIGO BUENDIA / AFP

Assim como o Grêmio, o Vasco chega ferido para a partida do final de semana entre as duas equipes. Os times se enfrentam no sábado (19), às 17h30min, no Estádio São Januário.

Na terça-feira (15), os comandados de Fernando Diniz foram goleados por 4 a 0 pelo Independiente del Valle, no Estádio Olímpico Atahualpa, em partida de ida do playoff da Sul-Americana. O jogo da volta está marcado para a próxima terça (23), no Rio de Janeiro.

Antes, buscando recuperação, o Vasco enfrenta a equipe de Mano Menezes — que também teve um revés durante o meio da semana. E o confronto contra o Tricolor ganha contornos dramáticos e de decisão.

Nesta quinta-feira (17), durante treinamento, houve um protesto de torcida organizada no CT do clube. Torcedores conversaram com o treinador Fernando Diniz e com o presidente Pedrinho. Os jogadores acompanharam o momento.

— O Vasco tem, na figura dessa partida, a possibilidade de mudança de chave, de tentar trazer o torcedor para o seu lado e de amenizar, estancar, a crise e a pressão — aponta o jornalista Joel Silva do canal Colina em Foco, e completa:

— Uma vitória diante do Grêmio é de fundamental importância. Ouço dizer que provavelmente é o jogo mais importante dentro desse mês.

Problema a ser estancado

Para o enfrentamento contra o Grêmio, a primeira missão vascaína é estancar os problemas defensivos. Além do 4 a 0 sofridos para os equatorianos, o time de Diniz perdeu por 2 a 0 para o Botafogo na retomada do Brasileirão.

Conforme levantamento do ge.globo, o Gigante da Colina é o clube de Série A que mais sofreu gols na temporada. São 44 bolas nas redes. Mais da metade dos gols sofridos foram pelo alto, um caminho que o Tricolor pode explorar.

Desfalques

Para o duelo contra o Grêmio, Diniz deve ter dois desfalques. Philippe Coutinho sentiu a panturrilha na partida contra o Independiente del Valle e é dúvida. O meia-atacante Adson está fora por fratura na tíbia.

Lucas Piton, expulso no jogo contra os equatorianos, deve ser titular. Thiago Mendes, anunciado pelo clube na segunda-feira (14), passa por recondicionamento físico e não é opção.

Inclusive, o volante é o único reforço anunciado pelo clube até agora. Segundo Joel, este é outro fator que deixa a torcida impaciente.

— Existe uma expectativa por reforços e a ausência deles tem deixado o torcedor ainda mais chateado. (A chateação) Culminou com a goleada para o Independiente Del Valle e fechou com "chave de ouro" essa panela de pressão com um protesto bem duro — analisa.

Assim, o Tricolor pode se aproveitar do momento de turbulência do adversário de sábado para buscar um pouco de calma para si.