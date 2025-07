Vale a pena comprar a Arena? O que pensam os pré-candidatos à presidência do Grêmio

Candidatos responderam sobre planos para a Arena. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após as entrevistas com Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques, GZH apresenta um comparativo das propostas apresentadas pelos pré-candidatos à presidência do Grêmio. O tema "Arena" foi o tema mais abordado pelos postulantes ao cargo hoje ocupado por Alberto Guerra.

Dos cinco concorrentes, quatro apontam que a Arena é parte importante do futuro do clube. Apenas Sérgio Canozzi entende que o clube deveria apostar novamente no Olímpico, com a construção de uma nova casa no local do antigo estádio. Apesar da convergência, as soluções apontam caminhos diferentes.

Denis, Gladimir e Marcelo defendem a aquisição da gestão do estádio. Caleffi citou que a negociação é muito complexa, e que o caminho poderia ser o diálogo com as demais empresas que hoje compõem a parceria.

O que disseram os pré-candidatos:

Paulo Caleffi

"É muito difícil comprar a Arena. Não é impossível, senão o presidente Romildo Bolzan Júnior não teria tentado em um movimento iniciado por Fábio Koff e que Alberto Guerra tentou finalizar. O negócio é bom quando tivermos toda ciência de como está o equipamento. É como tu realizares a compra de um imóvel: vai ser feita uma vistoria, mas tem coisas que tu apenas vais descobri-las com o uso. O déficit de manutenção de R$ 30 milhões. O Grêmio é detentor de um terço do financiamento da dívida. Os outros dois terços não estão disponíveis para a venda (por impossibilidade jurídica)".

Gladimir Chiele

"A Arena é um absoluto e excelente negócio para o Grêmio, com possibilidade de aumento de receita, para mudar o clube de patamar. O valor varia, dependendo da negociação, de R$ 180 milhões a R$ 220 milhões. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas o que acontece? Com a entrada do empresário (Marcelo Marques) na jogada, certamente o freio de mão foi puxado (pela gestora) e esses valores podem ser acrescidos. E aí podem-se criar dificuldades operacional e financeira para que a negociação seja realizada. Mas tem outros caminhos. Tem fundos de investimentos interessados na operação".

Denis Abrahão

"O Olímpico é nosso. Não tem hipoteca, não tem ônus. Então nós temos um patrimônio. Se nós tivermos que voltar para casa, voltamos, mas não será o caso. Para gente fazer a troca de chaves, a primeira coisa é o entorno da Arena. Nós não podemos nos mudar para Arena com aquele entorno daquele jeito. Se vocês forem hoje no Humaitá, tem água que vai bater no joelho. Nós não podemos tratar o nosso povo assim. O maior patrimônio do Grêmio Football Porto-Alegrense é a sua torcida. Eu acredito que até o fim do ano alguma coisa forte acontece com o Grêmio como clube".

Marcelo Marques

"O valor está acertado (entre gestores da Arena e Marcelo Marques). O assunto está com os jurídicos. Não tem nada assinado. É difícil prometer para o torcedor que vai dar certo. Isso é questão de honra, questão institucional. Eu quero fazer isso pelo Grêmio. Porque esse é o meu legado que eu quero deixar. Eu não aguento mais essa questão da Arena. E isso vai fazer o Grêmio mudar de patamar. A Arena precisa ser do Grêmio. É um mundo que se abre. Meu jurídico diz que é possível. Não tem prazo. (A compra dos dois terços da Arena) Não depende da eleição, não depende de gestão".

Sérgio Canozzi

"Advogo que se possa ali fazer (no terreno do Olímpico) um estádio multiuso, uma arena, porque ela vai se viabilizar só com shows, com 38 mil ou 40 mil lugares. E o exemplo é muito claro: a Arena do Athletico. Estou falando no modelo arquitetônico feito por eles lá, numa zona semelhante ao que é a Azenha em Porto Alegre. Nós voltaríamos a ter sede social, piscina e desfrutar de momentos com os meus amigos na área social. O dinheiro é o mais fácil. Aquela área do Olímpico hoje, se a gente aproveitar o que o plano diretor de hoje permite, eu consigo gerar numa permuta com um incorporador".

Como foi o calendário de entrevistas:

