Tudo o que se sabe até agora sobre a compra da gestão da Arena

Marques anunciou compra dos direitos de gestão da Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques anunciou na última sexta-feira (11) que comprou os créditos da Revee e a compra dos direitos de gestão da Arena Porto-Alegrense. Esse é o primeiro passo para que o estádio seja do Tricolor em um futuro próximo.

Conforme Jocimar Farina, colunista de Zero Hora, o empresário do ramo alimentício desembolsará R$ 50 milhões para a Arena Porto Alegrense em nove parcelas e mais R$ 80 milhões para a Revee, que detinha dois terços do crédito pela construção do estádio.

Ainda que esse primeiro passo já tenha sido dado, a Arena ainda não é oficialmente do clube gaúcho. Segundo o que foi apurado por Zero Hora, o Grêmio aguarda ser comunicado da formalização dos termos do acerto para dar sequência.

Os próximos passos

Com a compra da gestão, outras medidas se encaminharão nas próximas semanas e meses — a transição deve durar até dezembro deste ano.

Troca de chaves

Uma das frentes que agora serão tratadas é a chamada troca de chaves entre Arena e Olímpico.

Com o novo estádio livre da alienação fiduciária do financiamento da construção, o clube pode transmitir a posse da área do Olímpico para as empresas Karagounis e OAS 26 e receber em troca a posse definitiva não só da área da Arena, como também os direitos de gestão do estádio.

O Conselho Deliberativo

O segundo passo envolve o Conselho Deliberativo do clube. Conforme foi dito pelo presidente Alberto Guerra em entrevista a Zero Hora, serão chamadas as comissões do Conselho Deliberativo para estudarem o caso.

Sendo aprovado pelas comissões, é convocada uma reunião do Conselho para dar seguimento ao processo.

A resolução das pendências judiciais entre as partes

De acordo com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, existe uma série de ações judiciais, que precisariam das homologações de acordo.

— E isso só será feito por quem tem a caneta na mão. No caso da gestão, o proprietário da Arena é a Karagounis e a OAS 26. Teremos de pedir a assinatura deles na venda da gestão, questão de resguardo. A Arena é controlada pela Metha. Talvez fosse importante passar por quem gere a recuperação judicial também.

Obras no entorno da Arena

A OAS 26, uma das donas do terreno da Arena do Grêmio, ofereceu abdicar da parte de área que receberá do Estádio Olímpico. A ideia é ceder para a prefeitura.

Segundo apurado pelo colunista de Zero Hora, Jocimar Farina, sendo aprovada a proposta, a prefeitura ficaria responsável pelas obras do entorno da Arena do Grêmio. Em troca, caberá à administração municipal liberar o Habite-se das torres do condomínio Liberdade (que fica o lado da Arena) e autorizar a construção de mais 11 torres na região.

Com os recursos da venda do terreno da área do Olímpico, a prefeitura pode viabilizar, enfim, as obras do entorno da Arena.

Dívidas tributárias

O valor corresponde ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do Estádio Olímpico e ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Arena. Recentemente, a direção tricolor informou que essa situação precisa ser resolvida antes da troca de chaves.

— Fluxo de caixa é um dos grandes problemas do clube, mas, se for entrave lá na frente, é claro que faremos o que estiver ao nosso alcance — comentou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.