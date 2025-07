Três motivos para o empate do Grêmio contra o Vasco

Próximo desafio do Grêmio é na quarta (23), na Copa Sul-Americana. Alexandre Durão / Grêmio FBPA/Divulgação

Grêmio e Vasco empataram no sábado (19), em São Januário. O 1 a 1 foi garantido por Lucas Freitas, do Gigante da Colina, e o zagueiro gremista Gustavo Martins. Ainda houve um gol anulado da equipe carioca.

Mesmo com retornos importantes à equipe, o Grêmio teve dificuldades de impor seu jogo e teve pouca criatividade. Quem esteve mais perto de ampliar o placar foi o Vasco, mas o contestado Tiago Volpi conseguiu parar o ataque adversário.

Confira três motivos que explicam o empate

Boas surpresas

Muito questionado pela torcida gremista, Tiago Volpi foi responsável por manter o placar magrinho esta tarde no São Januário. O goleiro fez grandes defesas, especialmente nos minutos finais da partida. Segundo o site de estatísticas Sofascore, foram seis defesas, sendo três de chutes de dentro da área.

Mesmo improvisado, Gustavo Martins teve uma boa atuação e arrancou o empate na reta final. Sua presença na área já garantiu alguns gols salvadores nesta temporada, como na semifinal do Gauchão, contra o Juventude. Hoje a história se repetiu.

Mas talvez a atuação mais surpreendente tenha sido a de Pavon. Extremamente criticado pela torcida por conta das más atuações, hoje conseguiu criar boas oportunidades para o Tricolor. Além da assistência após jogada individual pela direita, o atacante argentino ainda deu um passe digno de camisa 10, do campo de defesa, para André Henrique, que por um detalhe não marcou um golaço de cobertura.

Arbitragem

A arbitragem, tão criticada no futebol brasileiro, hoje acertou em um lance complicado que poderia resultar no Grêmio sair perdendo logo de cara. O Vasco abriu o placar aos 34 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. O lance polêmico contou com pedido de pênalti e alegação de falta e teve interferência do VAR.

Por outro lado, o Grêmio contou com a sorte em um lance polêmico. Após uma dividida envolvendo o meio campista Edenilson, o Vasco levou vantagem numa jogada que acabou com o ex-Inter David frente a frente com Volpi. Quando o atacante estava na cara do gol, o árbitro apitou a falta na jogada anterior, entendendo que o bate-rebate entre os lances não configurou uma vantagem clara. Edenilson levou cartão amarelo, mas o Grêmio saiu no lucro.

Falta de repertório

Ofensivamente, a equipe do Grêmio apresenta alternativas pobres. Com um meio campo pouco criativo e uma saída de bola lenta, o único escape são as jogadas individuais. Hoje, ao menos, Alysson teve a parceria de Cristian Olivera, que arriscou chutes e dribles, ajudando o time a criar as raras oportunidades durante o primeiro tempo.