Três motivos para a goleada sofrida pelo Grêmio contra o Cruzeiro 

Grêmio foi superado sem dificuldades no Mineirão. Gustavo Martins / Cruzeiro

O retorno do Grêmio ao Campeonato Brasileiro foi para o torcedor esquecer. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Tricolor foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1, no domingo (13), e voltou a apresentar problemas já pontuados antes da parada para o Mundial de Clubes.

O grande destaque do jogo foi o atacante Kaio Jorge, que fez três gols. Do lado gremista, é difícil apontar pontos positivos, mas André Henrique e Edenilson, que entraram no segundo tempo, aparentaram estar mais ligados que Arezo e Cristaldo, os titulares no jogo.

Confira três motivos que explicam a goleada

Péssima noite da defesa

É inevitável criticar o sistema defensivo após goleadas. Em Grêmio e Cruzeiro, nenhum dos defensores se salvou. No primeiro gol, por exemplo, Kaio Jorge foi observado por quatro marcadores da equipe e não foi parado.

No segundo, uma falha de comunicação entre Kannemann, Tiago Volpi e Wagner Leonardo culminou no gol de Villalba. Quanto ao terceiro gol, Kaio Jorge subiu entre a defesa e marcou de cabeça. Já no último, a zaga novamente não acompanhou o centroavante do time mineiro.

Sem criatividade do meio para a frente

Principalmente na primeira etapa, o Grêmio escancarou problemas na criação de jogadas. Entre os volantes, Alex Santana e Villasanti não conseguiram segurar Matheus Pereira e Christian e, consequentemente, pouco contribuíram no ataque.

Nos lados, Amuzu e Alysson não foram efetivos. Contudo, as grandes decepções foram Cristaldo e Arezo, que pouco contribuíram enquanto estiveram em campo. Ambos foram substituídos aos 15 minutos do segundo tempo.

As opções de Mano

Mesmo se tivesse todos os jogadores à disposição, não é possível cravar que o Grêmio buscaria um resultado diferente da derrota. Entretanto, é inegável que as substituições no segundo tempo melhoraram o desempenho do Grêmio, ainda que estivesse bem abaixo em relação ao Cruzeiro.

Igor Serrote foi mais incisivo no ataque em relação à Gustavo Martins, que esteve improvisado no setor. Edenilson entrou no lugar de Cristaldo e colaborou com uma assistência. Já André Henrique, que substituiu Arezo — que deseja jogar no Peñarol — fez um gol e deu outras duas conclusões, enquanto o uruguaio não conseguiu finalizar.