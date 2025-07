Três motivos para a eliminação do Grêmio na Sul-Americana

Grêmio sofreu para criar chances de marcar gols. Duda Fortes / Agencia RBS

A eliminação do Grêmio da Sul-Americana para o Alianza Lima, na quarta-feira (23), foi marcada por duas partidas na qual o Tricolor teve problemas defensivos e não foi intenso na hora de buscar os gols que precisava. Ademais, o time de Mano Menezes sofreu de problemas já vistos em outros momentos da temporada.

Listamos três motivos para a eliminação do Grêmio da competição sul-americana. Agora, o Tricolor terá apenas a disputa do Brasileirão até o final de 2025.

Falta de intensidade ofensiva

O Grêmio teve 15 finalizações durante a partida, sendo apenas quatro destas no gol da equipe peruana. A rede só balançou em uma jogada de bola parada. Em comparação com o primeiro jogo, o Alianza Lima finalizou 23 vezes, sendo oito na goleira de Tiago Volpi, e marcou duas vezes.

A falta de intensidade ofensiva se deu principalmente no primeiro tempo, com quatro chutes do Tricolor. Na segunda etapa, por conta da necessidade de marcar pelo menos dois gols, o Grêmio foi para cima, com raça, mas de forma descoordenada.

Problemas defensivos

O 2 a 0 no primeiro encontro entre as equipes deixou a situação do Tricolor mais complicada na Arena. Isso se deu por conta dos problemas defensivos que voltaram a aparecer.

O time de Mano Menezes sofreu três gols de um Alianza Lima que passou em branco nos dois últimos jogos que disputou pelo Campeonato Peruano.

Opções escassas

Para buscar mais efetividade ofensiva, Mano Menezes precisou recorrer a dois jovens atacantes da base: Alysson e Riquelme. Ambos criaram algumas chances, mas não suficientes.

Na tentativa de trazer novidades na segunda etapa, o treinador não pode contar com Monsalve, que lesionou o ombro e passará por cirurgia, e com Cristaldo, o qual teve problema muscular após um dos treinos.

As alternativas ofensivas foram André Henrique, que finalizou uma bola na trave; Pavon, que cobrou bem uma falta e quase marcou o segundo; e Amuzu, o qual entrou na reta final da partida e pouco criou.