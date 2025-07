Três motivos para a derrota do Grêmio contra o Alianza Lima

O Tricolor sucumbiu aos peruanos em um intervalo de três minutos durante o segundo tempo, com Gentile e Castillo marcando os gols.

Confira três motivos que explicam a derrota

Defesa vazada mais uma vez

Ainda que tenha sofrido menos gols que contra o Cruzeiro, os defensores gremistas sofreram com os atacantes peruanos. O Alianza Lima teve 23 chutes ao término dos 90 minutos.

Em um intervalo de três minutos, os adversários marcaram duas vezes e com considerável facilidade. Igor Serrote sofreu no duelo contra Castillo, autor do segundo gol dos peruanos.