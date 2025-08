Três motivos para a derrota do Grêmio diante do Palmeiras

Braithwaite pouco conseguiu fazer em campo. EDUARDO CARMIM / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado (26) pela 17ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, são cinco jogos sem vencer, somando três derrotas e dois empates, incluindo aqui os jogos pela Copa Sul-Americana.

No estádio alviverde, o time mandante abriu o placar com dois minutos de jogo. Depois do domínio palmeirense no início, o Grêmio conseguiu melhorar ao longo da partida, mas não foi suficiente para reverter o placar.

Confira três motivos que explicam a derrota

Gol aos dois minutos

Com mudanças na escalação do técnico Mano Menezes, começando com dois volantes ao invés dos três que vinham sendo escalados, o time do Grêmio foi dominado pelo Palmeiras no início da partida. A pressão resultou em gol de Fernando Torres aos dois minutos.

Em desvantagem no placar, o clube gaúcho apresentou uma melhora ao longo da partida, mas de maneira insuficiente.

Ineficiência no ataque

A marcação gremista se mostrou mais eficiente na segunda etapa. A defesa conseguiu controlar melhor o ataque do Palmeiras, mas o ataque não estava funcionando.

Após o intervalo, Camilo apareceu na vaga de Alex Santana. Aos 24 segundo tempo, o técnico Mano Menezes fez modificações: Alysson e Aravena entraram nos lugares de Pavon e Cristian Olivera. Em seguida Riquelme deu lugar a Edenilson e, por fim, Dodi foi substituído por Jardiel. Mesmo assim, o Grêmio não finalizou nenhuma vez no gol do adversário na etapa complementar.

Defesas de Weverton

Goleiro fez uma grande defesa em chute de Pavon. Cesar Greco / Palmeiras

As melhores chances do Grêmio pararam no goleiro Weverton. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Braithwaite fez o pivô após lançamento de Igor Serrote e serviu Pavon. O atacante avançou pelo lado direito da defesa, driblou o marcador e chutou com força na saída de goleiro, que conseguiu defender a bola.

Em outra oportunidade, Braithwaite cobrou falta marcada por Emiliano Martínez, para outra boa defesa de Weverton.