Três jogadores que podem voltar ao time do Grêmio contra o Fortaleza

Depois de perder para o Palmeiras , o Grêmio deve ter mudanças na sua escalação para encarar o Fortaleza, na terça-feira (29). O técnico Mano Menezes viu evolução no time, mesmo tendo preservado alguns atletas em São Paulo.

Já no meio-campo, a utilização de Villasanti depende de reavaliação. O paraguaio teve um quadro de gastroenterite que o tirou da viagem a São Paulo, mas também tem convivido com dores no púbis.