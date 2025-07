Treino do Grêmio tem retorno de dois titulares

Kannemann voltou a treinar com elenco gremista. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio segue em preparação para a retomada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, no domingo (13). No treino desta quinta-feira (10), o técnico Mano Menezes contou com a volta de dois titulares.

Kannemann e Marlon participaram normalmente da atividade, que aconteceu com portões fechados no CT Luiz Carvalho. O zagueiro está recuperado de um quadro gripal, enquanto o lateral voltou após uma gastroenterite.

Porém, apenas o argentino será utilizado contra os mineiros, em Belo Horizonte. O Grêmio já decidiu que não pagará R$ 1,5 milhão ao Cruzeiro para utilizar o lateral-esquerdo, que está emprestado ao Tricolor pela Raposa.

Outra novidade foi a presença de Felipe Carballo. O uruguaio não trabalhou com bola, mas se reapresentou ao clube e fez exames médicos após retornar do empréstimo ao New York Red Bulls.

Mano terá ainda outras duas sessões de treino para definir o time que enfrenta os mineiros. A delegação gremista embarca na tarde de sábado (12) para Belo Horizonte e depois seguirá fora de Porto Alegre para enfrentar o Alianza Lima, no Peru, pela Sul-Americana.