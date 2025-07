Treino do Grêmio confirma retorno importante para o jogo contra o Cruzeiro

Mano Menezes durante treino do Grêmio.

Após conquistar a Recopa Gaúcha, na noite da última terça-feira (8), o grupo de jogadores do Grêmio já se reapresentou para o primeiro trabalho visando exclusivamente o jogo contra o Cruzeiro. Nesta atividade, a boa notícia ficou por conta de Braithwaite .

O dinamarquês está recuperado das dores no tornozelo direito, treinou normalmente na manhã desta quarta-feira (9), e tem retorno garantido na partida do próximo domingo (13).

Nas imagens que foram divulgadas pelo Clube, Braithwaite apareceu participando da atividade com bola no CT Luiz Carvalho .

O treino no campo foi apenas para os jogadores que não atuaram os 90 minutos na partida contra o São José. Os demais atletas fizeram trabalhos internos. Cuéllar e Cristian Olivera ainda não têm seus retornos garantidos para o final de semana. Kannemann também se recupera de um indisposição.

Villasanti

Assim como Braithwaite, Villasanti é outro titular que tem retorno garantido para o jogo de retomada do Brasileirão. O paraguaio foi desfalque na Recopa por conta de questões físicas. Ele também participou do treino com bola nesta quarta.