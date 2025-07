Torcedores do Grêmio recebem chave e comemoram compra da Arena: "É como voltar ao Olímpico"

Giovani Marques festeja o primeiro jogo do Grêmio como dono da Arena. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

— A Arena é nossa — vibrou um torcedor do Grêmio ao subir uma das rampas de acesso ao estádio. As mãos esticadas rumo ao céu seguravam uma das milhares de chaves simbólicas distribuídas pelo Grêmio antes da partida contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (23).

Era como se tivesse em mãos a chave da sua casa própria. De certo modo era. O sentimento se refletia nos outros 50 mil gremistas esperados para a partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Todos viviam o Arena DO Grêmio, dia 1. Boa parte dos presentes, e põe boa nisso, foi a campo para viver o novo começa de era com o clube gerindo o estádio.

— Fazia tempo que eu não vinha. Não vinha desde 2023. É um sentimento de pertencimento, de esperança, sabendo que foi um gremista que proporcionou tudo isso. No jogo não tenho muita esperança — confessaram as advogadas Gabriela Sequera e Nathália Almeida, uma completando o pensamento da outra.

Apesar da empolgação com o novo momento, a dupla sabe da necessidade de melhorias na Arena. Elas foram rápidas, sempre com uma complementando a outra, como Paulo Nunes e Jardel, para apontarem a maior demanda.

— É o entorno. É difícil para chegar. Não tem estrutura. A Arena é bonita, mas o entorno é complicado. É inseguro. Sei que é uma questão que envolve a prefeitura.

Gabriela Sequera e Nathália Almeida pedem melhorias no entorno. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

Como se fosse o Olímpico

Se dependesse do consultor tributário Felipe Forneck, o estádio seria rebatizado como Novo Olímpico. É o que o seu coração sentiu ao chegar à Arena.

— É como voltar ao Olímpico. Me sinto mais em casa agora. Se não fosse a compra, eu não teria vindo. Desde o anúncio, sinto que voltou a alma do Olímpico — explica.

Ele também é rápido para elencar as mudanças necessárias para o torcedor gremista ter uma vida melhor em sua velha-nova casa. Felipe ressalta que os maiores problemas estão ligados às longas filas para conseguir entrar no estádio e que os orientadores eram, em geral, "mal educados".

Mudanças solicitadas

A vitalidade do aposentado Hércules Fossatti pode ser xerocada para colocar em prática as mudanças pedidas pelo torcedor. Aos 77 anos, saiu de casa às 6h para buscar a faixa, mais uma segundo a esposa, que levou para a Arena. Nela, faz uma homenagem ao empresário Marcelo Marques, responsável por desembolsar R$ 130 milhões para adquirir a gestão do equipamento.

Agora, seus ouvidos não escutam mais as flautas e cornetas dos rivais.

— Elas foram silenciadas. Tinha essa incomodação de dizerem que a Arena não era nossa, que não mandávamos nada. Essa flauta parou. Agora, a Arena tem que funcionar por mais horas, ter mais lojas, melhorar o acesso, ter movimento. O Grêmio é um Boeing, temos que ter bons pilotos — destacou ao elencar o que precisa ser mudado no estádio.

Fossatti é conhecido por fazer medalhinhas com a foto dos jogadores. Foram distribuídas, segundo ele, 14,5 mil nos últimos anos. O repórter foi agraciado com uma do dinamarquês Braithwaite.

Hércules Fossati mandou fazer uma faixa para comemorar o dia. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

O sonho do auxiliar contábil Giovani Marques era, primeiro ser, parente do afortunado Marcelo Marques, e, segundo, que a avalanche dos tempos do Olímpico voltasse, embora seja impossível, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

— Quem me dera! (ser parente do Marcelo Marques). Ser dono da Arena é uma satisfação. Meu sonho pessoal seria voltar a avalanche, mas sei que é difícil.

Entre sonhos e necessidades prementes, o torcedor do Grêmio está faceiro com sua velha-nova casa própria.