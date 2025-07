Torcedores do Grêmio estão torcendo por Renato no Mundial de Clubes? Veja o que dizem alguns gremistas

Nesta terça-feira (8), time de Renato encara o Chelsea. PAUL ELLIS / AFP

Semifinalista do Mundial de Clubes com o Fluminense, o técnico Renato é um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Por diversas oportunidades, já se declarou gremista e disse seguir torcendo pelo time gaúcho. Mas será que essa torcida é recíproca?

Em entrevista a Zero Hora, na véspera do confronto contra o Chelsea, Renato até prometeu voltar a Porto Alegre para comandar o Tricolor em algum momento novamente. Ele chegou a dizer que, em todos os jogos do torneio pelo clube carioca, vê torcedores gremistas lhe apoiando nas arquibancadas dos estádios americanos.

— Sempre serei grato ao Grêmio e à torcida. Muitos torcedores do Grêmio estão nessa Copa do Mundo com a camisa do Grêmio. Tenho visto, reconhecido, apontado para eles do campo. Outro dia mesmo vi um torcedor sozinho, no terceiro anel, com a camisa do Grêmio. Apontei para ele. E no jogo contra a Inter também, muitos gremistas nas arquibancadas. Recebo milhares de mensagens do Rio Grande do Sul. Isso me deixa muito feliz. Sei que a torcida do Grêmio torce por mim, da mesma forma que eu tenho um carinho imenso por eles — completou.

O que dizem os gremistas?

Será que os gremistas estão torcendo verdadeiramente por Renato no Mundial de Clubes? Querem que ele conquiste esse título? Por que? Zero Hora consultou alguns torcedores do Grêmio para saber. Veja abaixo.

Humberto Gessinger (músico)

— Torço pra ele ganhar por três motivos: por tudo de bom que fez no Grêmio, porque vai ser uma história pessoal incrível e para fazer o exercício de não secar nenhum time por inveja.

Queki (comunicadora)

— Eu tô torcendo pelo Renato, sim, mas até o título, não. Porque sou ciumenta, e o Renato tem que ganhar o mundo só com a gente. Mas eu tô torcendo, sim, pra que ele vá bem. Ele já tá indo bem, né? A cada jogo eu tenho acompanhado e torcido bastante, porque o Renato merece. Além disso, eu acho que ele conseguiu se reinventar depois do ano ruim que teve com o Grêmio. Ainda sob muita desconfiança, mas conseguiu se reinventar e tá fazendo com que o brasileiro, no mundo todo, tenha orgulho do que o Fluminense está fazendo lá no Mundial de Clubes.

Rodrigo Adams (comunicador)

— Estou na torcida pelo Renato, muito em função do carinho que tenho pela figura do ser humano mais importante que vestiu a camisa do Grêmio. Como torcedor de um clube brasileiro, e com inveja por não estar lá, não quero que o Fluminense seja campeão.

Leo Oliveira, o Gordo Leo (comunicador)