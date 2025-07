"Tem de querer mais": Mano Menezes fala sobre comportamento dos atletas após queda do Grêmio na Sul-Americana

O Grêmio de Mano Menezes deu adeus à Sul-Americana. Nesta quarta-feira (23), na Arena, precisando vencer por dois o mais gols de diferença, apenas empatou com o Alianza Lima em 1 a 1 e foi eliminado nos playoffs da competição continental.

– Quando eu falo os que querem, não estou me referindo que existem jogadores que não querem. Mas aqui tem de querer mais . Aqui você tem que dar a sua vida o tempo inteiro, para passar por esse momento. O clube é forte de camisa. O torcedor quer comportamento.

— Concordo que a primeira parte do jogo foi um time tenso , tentando apressar demais o jogo, sempre muito difícil jogar tentando apressar. O adversário é de bom nível, muito bem estruturado como equipe, a gente não ia ganhar de qualquer jeito — disse Mano, que completou:

— No intervalo a gente acalmou um pouco. Acho que a arbitragem também contribuiu pra que o jogo ficasse mais tenso ainda nesse primeiro tempo, durante o jogo todo, mas o primeiro tempo especialmente.

Falta tempo

— Nós estamos aqui há 18 jogos, hoje completamos o 18º jogo. É bastante curto o tempo para apresentar coisas consistentes. Às vezes dá certo num curto espaço de tempo, não é o caso — avaliou o treinador ao destacar as improvisações que precisou fazer , como o zagueiro Gustavo Martins na lateral direita.

Críticas à armação do time

Assim como no jogo de ida dos playoffs da Sula, Mano voltou a apontar erros na criação do Tricolor.

— Melhoramos na segunda parte, começamos a ganhar todas as disputas, tivemos segunda bola, volume, mas ainda nos faltou uma qualidade de jogo mais criado aí do meio pra frente no último terço, onde os espaços são menores e a simplificação só não traz o resultado que a gente precisa. Estamos falando que precisamos melhorar aí, é bem claro.