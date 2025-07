Site para associação do Grêmio sofre instabilidade por alta demanda após compra da Arena

O pedido foi ouvido. Nas últimas 12 horas, por exemplo, foram registrados aproximadamente 1.800 novos sócios. O interesse foi tamanho que o clube informou nesta quarta-feira (16) que o portal do Associado do Grêmio, canal para novas associações no Clube, vem sofrendo com instabilidades. O problema foi resolvido no final da tarde.