Show de Suárez e ausência de Renato: como foram as decisões de Recopa Gaúcha em que o Grêmio esteve em campo

Suárez foi o protagonista da última conquista do Grêmio na Recopa Gaúcha. Jefferson Botega / Agencia RBS

Maior campeão do torneio, o Grêmio pode ampliar o número de conquistas da Recopa Gaúcha nesta terça-feira (8). Às 19h, o Tricolor encara o São José, na Arena, em busca do quinto título da competição. Por outro lado, o adversário pode erguer o troféu pela segunda vez, já que venceu em 2018.

Criada em 2014, a Recopa Gaúcha chega em sua 12ª edição. Até então, em 11 disputas, o Grêmio esteve em seis, sendo campeão em quatro ocasiões.

Entre goleadas, com o elenco principal ou misto, algumas finais foram marcantes neste período, inclusive, em função das derrotas. Nos últimos dois anos, personagens importantes da história gremista foram destaques dentro e fora do campo pela Recopa Gaúcha.

O cartão de visitas de Suárez

O começo da importante passagem pelo Grêmio foi justamente na Recopa Gaúcha. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quando Luis Suárez foi anunciado pelo Grêmio, alguns até duvidavam da capacidade do jogador em performar à altura do clube, já que vinha enfrentando problemas no joelho. O jogo válido pela Recopa Gaúcha de 2023, contra o São Luiz, provou que ele tinha muito a entregar ao Tricolor.

Na Arena, o Grêmio venceu o clube de Ijuí por 4 a 1, com direito a três gols de Suárez, todos marcados na primeira etapa. Bitello também fez um para os donos da casa, e Paulinho Santos descontou para o Rubro.

Outro destaque da partida foi o público presente na Arena. Quase 50 mil pessoas estiveram no estádio e presentearam a primeira atuação do atacante uruguaio pelo clube.

Derrota e ausência de Renato

São Luiz venceu o duelo e conquistou a taça inédita. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em 2024, o Grêmio voltou a encontrar o São Luiz, mas, desta vez, foi derrotado. No Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, o Tricolor perdeu por 2 a 0, com gols de Bruno Uvini, contra, e Gabriel Pereira.

Com um time misto dentro de campo, inclusive com a presença de jogadores mais jovens, o Grêmio teve como destaque uma situação fora dos gramados, já que o técnico Renato Portaluppi não compareceu ao estádio.

Na ocasião, Renato alegou ter permanecido em Porto Alegre para seguir treinando outros atletas que não viajaram, com foco na rodada seguinte do Campeonato Gaúcho. Na época, ele disse que veria o jogo pela televisão e que iria se comunicar com a comissão técnica via celular.

Vale destacar que Renato Portaluppi é o maior campeão da competição, com dois títulos. Mesmo após a decisão desta terça, ele seguirá com a liderança.

Outras finais do Grêmio

A primeira vez que o Tricolor disputou a Recopa Gaúcha foi em 2019, quando venceu o Avenida, na Arena, por 6 a 0. O destaque do time foi Luan, que balançou as redes duas vezes. Everton Cebolinha, duas vezes, Leonardo Gomes e Felipe Vizeu fecharam o placar.

No ano seguinte, o primeiro tropeço. Diante do Pelotas, na Boca do Lobo, o Grêmio empatou com os donos da casa, no tempo normal, em 1 a 1. Naquela partida, o Tricolor levou a campo um time de transição e foi derrotado nas penalidades por 5 a 4.

Em 2021, na Arena, o Grêmio não teve dificuldades para golear o Santa Cruz por 3 a 0. Em campo, a equipe teve um time misto, com grande quantidade de jogadores oriundos da base.

Já em 2022, em partida no Altos da Glória, em Vacaria, a goleada foi de 5 a 0 para o Grêmio sobre o Glória. Sob o comando de Roger Machado, um elenco alternativo foi novamente utilizado, priorizando a presença de jogadores mais jovens.